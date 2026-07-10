Numérique responsable : rejoignez un collectif pour mutualiser les efforts

Les enjeux numériques de notre siècle sont indéniables : réduction de data, mesure CO₂, IA durable, reporting ESG, transformation durable... Rejoindre un collectif qui transforme des idées en livrables réutilisables, c'est pouvoir agir ensemble, plutôt que de façon isolée.

En 2026, la question n’est plus “faut‑il agir ?” mais comment agir vite, même avec une maturité hétérogène. La réponse la plus efficace : répliquer ce qui fonctionne déjà grâce à des collectifs opérationnels. C’est précisément l’ADN de l’IT Sustainability User Group : un collectif d’échange entre pairs, orientée retours d’expérience et livrables concrets (guides, bootcamps, surveys, bonnes pratiques). Le groupe, lancé en 2022 par Reply, réunit plus de 20 entreprises réparties sur 10 pays européens, avec des réunions trimestrielles, en présentiel ou distanciel, et des workstreams entre les sessions. L’édition Munich (mars 2026, format hybride) illustre l’énergie collective : près de 40 participants mobilisés autour de sujets orientés "terrain". En voici un aperçu.

Réduire l’empreinte… en commençant par la croissance des données “Rightsizing Data Growth” est le premier chantier. Le workstream a collecté et structuré des pratiques sur M365 (Outlook, SharePoint/OneDrive, Teams) et sur les grands environnements cloud (Azure, AWS, Google Cloud, SAP, Salesforce), avec des résultats anonymisés, et un chemin d’implémentation. Exemples d’impacts obtenus : suppression de millions de versions, centaines de To de stockage évités, économies et tonnes de CO₂e à la clé. C’est un levier “CIO‑compatible” : rapide, mesurable, finançable.

Mesurer l'impact carbone de l'IT Deuxième chantier : la mesure CO₂ et la création de guidelines. Le groupe a lancé une dynamique régulière (échanges d’expérience, consolidation de méthodes) et vise à produire des repères exploitables pour passer de l’estimation à un pilotage robuste. L’objectif n’est pas la perfection théorique, mais une base commune qui permette de comparer, prioriser, puis de s'améliorer de façon itérative et incrémentale.

IA durable : benchmark, ateliers "Éthique", et mobilisation des fournisseurs L'autre chantier clé, Sustainable AI (WS6), est né d’un constat partagé : explosion exponentielle des échelles, manque de transparence, absence de méthodologie unifiée, outils encore immatures. Le plan 2026 s’articule autour de 3 actions : benchmark d’outils d’évaluation environnementale, workshops Ethical AI sur des cas d’usage, et initiatives de sensibilisation. Mais surtout : une action collective tangible et accessible à tous, visant à consolider les demandes pour pousser les fournisseurs d’IA à intégrer des fonctions responsables “par défaut” (métriques énergie/eau, transparence matériel, option “small model”, possibilité de désactiver).

Accélérer la transformation via des livrables “prêts à l'emploi” Enfin, le groupe transforme les idées en assets réutilisables partageables : kits éditoriaux, posts de diffusion, formats d’animation et de gouvernance, pour créer une traction durable Le but est avant tout de sensibiliser, d'inspirer, de rendre accessible et de faire grandir la communauté de "change makers" au delà des frontières !

Rejoindre un collectif pour ne pas réinventer seul Notre call to action est simple : c’est la mutualisation des preuves qui accélère la transformation ! Choisissez la cause qui vous tient le plus à coeur, par exemple en rejoignant l'un des chantiers sur lequel vous voulez contribuer ou en apprendre davantage. Seul(e) on va plus vite, ensemble on va plus loin !