Parler d'IA ne suffit plus à convaincre les marchés 

L'IA, seule, ne fait plus la différence. La manière de la raconter, oui. En cinq ans, l'intelligence artificielle est devenue incontournable dans la communication financière des grandes entreprises. C'est le principal enseignement du baromètre 2026 de Blue Bridge, fondé sur l'analyse sémantique des rapports annuels de 275 groupes issus du CAC 40, du DAX, du FTSE 100 et du S&P 100. Entre 2020 et 2025, le nombre de paragraphes consacrés à l'IA a été multiplié par cinq à sept selon les marchés. L'accélération est particulièrement nette à partir de 2022, dans le sillage de l'essor de l'IA générative. L'étude relève également une corrélation entre la qualité du discours et la trajectoire boursière. Les entreprises évoquant l'IA enregistrent ainsi une surperformance moyenne de 11,4 % en 2022, de 10,8 % en 2023 puis de 18,1 % en 2024 par rapport à celles qui n'en parlent pas. Une tendance qui reste toutefois une corrélation statistique et non une preuve de causalité.

Le discours ne suffit plus

La simple évocation de l'IA ne semble plus convaincre. Blue Bridge estime que les marchés accordent davantage de crédit aux entreprises capables de détailler leurs investissements, leurs cas d'usage ou leur stratégie. En 2025, 45,4 % des groupes étudiés abordent cinq dimensions clés de leur transformation par l'IA, contre seulement 4,8 % en 2020. Pourtant, un paradoxe apparaît. Les entreprises multiplient les ambitions affichées, mais peinent davantage à documenter les gains de productivité ou les transformations opérationnelles. À mesure que l'IA se banalise, les investisseurs semblent donc attendre des résultats tangibles plutôt que des promesses. Cette évolution reflète aussi une exigence croissante de transparence sur les retours sur investissement des projets d'IA.

L'Europe mise sur la transformation

Le baromètre souligne enfin une différence d'approche entre les deux rives de l'Atlantique. Les entreprises européennes présentent majoritairement l'IA comme un levier de transformation des métiers, des compétences et de la croissance. Les groupes américains mettent davantage l'accent sur les risques. Entre 2024 et 2025, 63 % des mentions liées à l'impact de l'IA sur l'environnement économique sont négatives dans le S&P 100, contre 37 % dans le CAC 40. Régulation, cybersécurité et pression concurrentielle dominent ainsi le discours outre-Atlantique. Blue Bridge y voit le signe d'une maturité plus avancée des entreprises américaines, déjà confrontées aux contraintes du déploiement à grande échelle. Ce décalage illustre aussi l’évolution de l'IA. Elle devient un standard des stratégies d'entreprise... à condition d’en démontrer les effets.