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Silicon Labs et Rimini Street : un partenariat pour pérenniser l’héritage SAP 

Le fabricant de semi-conducteurs Silicon Labs a signé, fin 2025, un partenariat pluriannuel avec Rimini Street, spécialiste du support logiciel tiers. L’objectif est de maximiser la valeur de son infrastructure SAP ECC 6.0 existante, d’éviter une migration coûteuse et perturbatrice, tout en accélérant sa modernisation. Cette approche remet en question les idées reçues et mérite d’être examinée de plus près. 

Publié et mis à jour le 3 juillet 20263 min de lecture
Silicon Labs et Rimini Street : un partenariat pour pérenniser l’héritage SAP 

Cette collaboration a débuté par une phase de conseil stratégique, ce qui n’aurait pas été le cas avec un simple changement de prestataire d’assistance. Silicon Labs a fait appel à Rimini Consult™ pour élaborer une feuille de route pour son système ERP. Ce travail a débouché sur un projet concret visant à aligner ses 12 environnements SAP sur les normes actuelles concernant les systèmes d’exploitation et les bases de données. Cette première étape a permis de réduire la dette technique, d’améliorer la stabilité et la sécurité de la plateforme, et de mettre en place un reporting en temps réel à l’intention des décideurs.

Éviter les perturbations, privilégier l’innovation ciblée : 

Le témoignage de Radhika Chennakeshavula, DSI et vice-présidente de Silicon Labs, en dit long. Le projet, mené avec Rimini Street, a été livré en avance sur le calendrier. Mais surtout, il a permis de valider une conviction stratégique : l’investissement existant dans SAP ECC continue de créer de la valeur opérationnelle. Plutôt que de se lancer dans une migration fastidieuse et risquée vers RISE with SAP, l’entreprise a opté pour une approche de modernisation par étapes. « Je préfère investir notre temps, notre argent et nos ressources humaines pour exploiter pleinement le potentiel des dernières technologies d’IA plutôt que de mettre à niveau une plateforme qui génère un faible retour sur investissement », affirme-t-elle.  L’énergie est ainsi réorientée vers l’innovation commerciale, sur une base SAP stable et sécurisée. 

 

Une évolution naturelle vers un support à long terme : 

Le succès de la phase de services professionnels a logiquement conduit à un élargissement du partenariat. Silicon Labs a signé un contrat Rimini Support™ pour SAP de cinq ans, ce qui lui a permis de réaliser immédiatement une économie de 50 % sur ses frais de support annuels. En adoptant également Rimini Watch, une alternative à SAP Solution Manager, l’entreprise gagne en agilité dans la gestion du changement et focalise son énergie sur sa croissance. Pour son service informatique, Rimini Street est désormais « un partenaire de confiance à long terme » qui libère des ressources internes pour des projets à plus forte valeur ajoutée. 

 

Vers une nouvelle ère : l’IA agentique intégrée à l’ERP. 

La confiance établie pousse même Silicon Labs à aller plus loin. Le partenariat s’étend désormais pour inclure les innovations de Rimini Street concernant l’IA agentique intégrée à l’ERP. Il ne s’agit plus seulement de maintenir ou d’optimiser, mais d’enrichir les capacités du système central grâce à l’intelligence artificielle la plus avancée, sans remplacer l’infrastructure sous-jacente. Cette vision est partagée par Jeff Chenevey, vice-président chez Rimini Street, qui met en avant l’approche « de bout en bout » de son organisation : gérer les besoins actuels tout en se préparant à l’avenir technologique. 

 

Vers un changement de paradigme : 

Ce partenariat illustre une tendance fondamentale : la remise en question de l’approche « universelle » pour la stratégie ERP. Il démontre que, pour certaines entreprises, la maintenance et l’amélioration progressive d’un système stable peuvent s’avérer plus rationnelles qu’une migration complète. Cette approche permet de maîtriser les coûts, d’éliminer le risque de perturbation opérationnelle et de réaffecter les budgets informatiques et les compétences vers des innovations réellement transformatrices.

Rimini Street est partenaire du programme « What’s Next, CIO ? » by Alliancy.

    Tout au long de l’année, les partenaires stratégiques de « What’s Next, CIO ? » s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.

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