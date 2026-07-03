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Washington, Tokyo et Bruxelles accélèrent la bataille mondiale de l’IA

Restrictions levées pour Anthropic, pari japonais sur l’IA robotique souveraine et assouplissement européen envisagé pour les data centers.

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 3 juillet 20261 min de lecture
Washington, Tokyo et Bruxelles accélèrent la bataille mondiale de l’IA

  • Fin du bras de fer : Washington lève les restrictions sur Fable et  Mythos, les IA les plus avancées d'Anthropic. En échange, la start-up renforce sa coopération avec les autorités américaines. 

  • Après les puces, place aux robots : le Japon investit 6,1 milliards de dollars dans Noetra, le consortium de SoftBank, Sony et Honda chargé de créer des modèles d'IA souverains dédié à la robotique. 

  • La ruée vers l’Inde s’accélère : Google obtient de nouveaux terrains pour son AI Hub. Un projet de 15 milliards de dollars qui confirme l'ambition du pays de devenir un hub mondial des data centers. 

  • L'Europe desserre l'étau : Bruxelles envisage d'assouplir les règles climatiques des data centers, notamment sur les certificats d'énergie renouvelable, pour accélérer les investissements dans les infrastructures d'IA. 

  • Les traders IA sous surveillance : la Banque d'Angleterre prépare une régulation dédiée aux agents IA autonomes, avec des « kill switches » pour éviter qu'un modèle ne déstabilise les marchés. 

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