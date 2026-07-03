Washington, Tokyo et Bruxelles accélèrent la bataille mondiale de l’IA

Fin du bras de fer : Washington lève les restrictions sur Fable et Mythos, les IA les plus avancées d'Anthropic. En échange, la start-up renforce sa coopération avec les autorités américaines.

Après les puces, place aux robots : le Japon investit 6,1 milliards de dollars dans Noetra, le consortium de SoftBank, Sony et Honda chargé de créer des modèles d'IA souverains dédié à la robotique.

La ruée vers l’Inde s’accélère : Google obtient de nouveaux terrains pour son AI Hub. Un projet de 15 milliards de dollars qui confirme l'ambition du pays de devenir un hub mondial des data centers.

L'Europe desserre l'étau : Bruxelles envisage d'assouplir les règles climatiques des data centers, notamment sur les certificats d'énergie renouvelable, pour accélérer les investissements dans les infrastructures d'IA.