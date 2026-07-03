Souveraineté numérique, le nouveau front diplomatique 

« La technologie a depuis longtemps quitté le domaine des experts pour entrer dans celui de la politique », a affirmé ce 2 juillet 2026 Ayumi Moore Aoki, présidente du Tech for Democracy Global Institute. À l’Unesco, lors de la deuxième édition du Tech Diplomacy Global Forum, ministres, diplomates et experts ont été unanimes. L’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les plateformes sont devenus des instruments de puissance. « La technologie façonne la manière dont les nations rivalisent et coopèrent, qui détient le pouvoir et qui le subit », a-t-elle ensuite ajouté.

Une pratique en cours de structuration

Si les ingénieurs en restent les architectes, ils ne sont plus les seuls à en détenir les clés. La technologie a quitté les laboratoires pour s’imposer dans les arènes diplomatiques. Et pour cause. Elle traverse désormais toutes les lignes de force du monde contemporain : compétitivité économique, sécurité des États, circulation de l’information, santé publique, éducation, jusqu’aux relations internationales elles-mêmes. Dans cette logique, le métier de diplomates évolue. Les États doivent désormais développer une capacité nouvelle: s’engager sur ces enjeux à l’international avec le même niveau de priorité que celui historiquement accordé au commerce ou à la défense

La diplomatie technologique apparaît alors comme une pratique en cours de structuration. « Notre mission est d'en faire un métier concret », a résumé Ayumi Moore Aoki. L’organisation plaide pour la création de profils diplomatiques spécialisés, de formations dédiées et d’une nouvelle génération d’acteurs capables de maîtriser à la fois les enjeux technologiques et les mécanismes diplomatiques.

50% des lois IA ne sont pas implémentées

Derrière cette nouvelle profession se dessine un enjeu plus opérationnel : la capacité à transformer des principes en politiques publiques effectives. Un chantier encore largement ouvert. Le Dr Rachel Adams, présidente du centre mondial sur la gouvernance de l'IA, a dressé un constat préoccupant. Selon ses travaux couvrant 38 pays, plus de la moitié des lois, programmes et politiques liés à l’IA responsable ne seraient pas appliqués dans les faits. Les causes sont multiples : manque de financements, pénurie de compétences, infrastructures insuffisantes ou encore faible volonté politique.