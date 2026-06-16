Avec « Notre IA », l’État accélère sa mue souveraine dans l’intelligence artificielle

« C’est la souveraineté ou la laisse », a lancé Clara Chappaz, ex-ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, lors d’une conférence consacrée à l’intelligence artificielle (IA) dans l’État, organisée ce jour au ministère de l’Économie. À cette occasion, le gouvernement a dévoilé son premier plan systémique dédié à l’intelligence artificielle, baptisé « Notre IA ». Doté de 655 millions d’euros supplémentaires dans le cadre de France 2030, ce programme vise à accélérer la transformation numérique de l’administration autour d’un objectif central : la souveraineté.

Parmi les mesures annoncées figure l’élargissement du portail GenIAI du ministère des Armées aux autres ministères régaliens, comme l'intérieur et la Justice. Le gouvernement prévoit également la création d’une plateforme de données publiques dédiée à l’IA afin de démocratiser l’accès aux jeux de données de l’État et de favoriser l’innovation. Autre symbole fort : le remplacement de la solution américaine Palantir par l’éditeur français ChapsVision au sein de la DGSI. Un choix qui illustre la volonté de l’exécutif de réduire ses dépendances technologiques dans les domaines les plus stratégiques. Une préoccupation devenue d’autant plus pressante que les tensions géopolitiques rappellent régulièrement la fragilité des dépendances numériques. Encore ce week-end, le gouvernement américain a restreint l’accès à deux modèles d’Anthropic. Sur cette décision, David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, a ainsi résumé l’approche gouvernementale : « La meilleure défense, c’est l’attaque. »

L’Assistant, un agent conversationnel unique pour l’ensemble de l’État

Cette volonté d’autonomie se matérialise à travers le déploiement d’un agent conversationnel souverain unique baptisé « l’Assistant ». Destiné à l’ensemble des agents publics d’ici à la fin de l’année 2026, il résulte de la fusion des différents chatbots développés au sein des administrations. Les fonctionnalités les plus performantes ont été regroupées dans une plateforme commune reposant sur les technologies de Mistral et d’Outscale. « Il se fonde sur une doctrine que j’ai baptisée celle ‘de la multiprise’ : refuser le verrouillage technologique, la dépendance à un modèle ou à un fournisseur unique », explique le ministre de l'Action et des Comptes publics. Il a en outre rappelé que les données traitées étaient celles des Français. “Elles n’ont pas vocation à transiter par des serveurs que nous ne contrôlons pas”. L’Assistant a ainsi été conçu pour accueillir les modèles d’IA les plus fiables et intégrer les meilleures innovations au fil de leur évolution.

Un guide à destination des agents publics a été diffusé pour optimiser l’utilisation de ce dispositif mais aussi de nouveaux, comme Transcript, un module de retranscription automatisée ou encore DiploIA, une solution de traduction développée par le ministère des Affaires étrangères. Cette dernière prend en charge 419 langues et dialectes et pourra désormais être utilisée par les ministères qui en feront la demande. Ce renforcement de l’arsenal numérique intervient après la mise en place d’un test de l’Assistant mené l’année dernière auprès de 10 000 agents. À l’issue de cette expérimentation, 80 % d'entre eux avaient exprimé le souhait d'accéder à davantage d'outils de ce type.