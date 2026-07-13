Avec Qarnot, Scaleway muscle son offre HPC et mise sur la chaleur fatale 

Le calcul intensif devient un terrain de bataille pour les fournisseurs de cloud européens. Scaleway poursuit son offensive dans le cloud souverain. Le fournisseur français, filiale du groupe iliad, annonce l'acquisition de Qarnot, spécialiste du calcul haute performance (HPC). L'objectif est d'intégrer à sa plateforme des capacités de simulation destinées aux industriels, à la recherche et à la finance. Le HPC s'impose en effet comme un levier stratégique pour entraîner des modèles d'IA, réaliser des simulations complexes ou accélérer les cycles de conception dans des secteurs comme l'aéronautique, l'énergie ou les sciences de la vie. Avec cette opération, Scaleway revendique désormais une plateforme réunissant cloud, IA et HPC, un positionnement qu'il présente comme inédit parmi les fournisseurs européens de cloud souverain.

L'énergie, nouvel argument concurrentiel

Au-delà des capacités de calcul, Scaleway met surtout la main sur le savoir-faire de Qarnot en matière d'efficacité énergétique. L'entreprise a développé une technologie de refroidissement liquide permettant de récupérer jusqu'à 95 % de la chaleur produite par les serveurs afin d'alimenter des réseaux de chauffage urbain ou des sites industriels. Une approche déjà déployée en Italie, à Brescia, ainsi que dans plusieurs centres aquatiques. À mesure que les besoins de calcul explosent sous l'effet de l'IA générative, la maîtrise de la consommation énergétique devient un enjeu aussi stratégique que la puissance des infrastructures. Si la valorisation de la chaleur fatale reste encore marginale dans les datacenters, elle pourrait progressivement devenir un critère de différenciation dans un secteur confronté à une pression croissante sur ses ressources énergétiques.