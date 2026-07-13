IA agentique : le défi des DSI n’est peut-être pas celui que l’on croit

Dans deux ans, à quoi ressembleront les directions des systèmes d’information ? Pendant longtemps, les grandes transformations technologiques ont surtout consisté à ajouter une nouvelle couche au système d'information : un ERP, un cloud, une plateforme data... À chaque fois, la DSI pouvait les orchestrer, certes, mais sans que sa propre organisation soit profondément remise en question. Depuis peu, nous entrons dans une réalité différente.

Ces dernières semaines, j’ai eu le privilège, dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » d’Alliancy, de mener des échanges avec de nombreux DSI d’entreprises françaises autour d’une question clé : à quel point la nouvelle vague que nous vivons, l’agentique, change-t-elle la DSI ?

Lorsque nous avons lancé cette étude, l’un des objectifs était de mieux comprendre quels étaient les cas d’usage de l’IA pour la DSI elle-même. : assistants de développement, automatisation du support, copilotes de production, réduction des délais de livraison... Tous ces sujets ont bien été présents dans les entretiens. Les DSI expérimentent, comparent les outils, évaluent leurs premiers retours sur investissement et cherchent les domaines où l’IA apporte un bénéfice immédiat.

Mais à côté de ces enseignements, une autre conviction s’est progressivement imposée. Derrière les démonstrations technologiques et les gains de productivité se cache une transformation beaucoup plus profonde. L’IA agentique ne vient pas simplement enrichir la boîte à outils de la DSI ; elle remet progressivement en question son operating model.

Une transformation qui dépasse largement les « quick wins »

Dans les témoignages, les premiers déploiements sont relativement convergents. La plupart des DSI commencent par le support utilisateur, ou quelques étapes du développement logiciel… Ce choix n’a rien d’un hasard. Ces activités sont bien instrumentées, les indicateurs existent déjà et il est possible de mesurer relativement rapidement les bénéfices obtenus.

Mais limiter la transformation à ces premiers usages serait, à mon sens, une erreur d’analyse. Ces quick wins ne constituent qu’une étape vers une transformation plus profonde de la DSI et servent surtout de terrain d’apprentissage. Ce qui se dessine progressivement est une nouvelle manière de concevoir, produire et faire évoluer les systèmes d’information après des décennies de savoir-faire bien installés.

Au cours des entretiens, plusieurs signaux sont revenus avec une remarquable constance. C’est tout le cycle de développement d’une application qui est remis en cause. La documentation (et la retro-documentation des application existantes) redevient un actif stratégique parce qu’elle permet aux agents de produire ou maintenir un code de meilleure qualité, es spécifications prennent davantage d’importance que certaines phases de développement elles-mêmes, la manière de réaliser les test est largement revisitée et optimisée. Toutes les phases du cycle de développement sont concernées et ainsi la valeur apportée par l’intelligence humaine se déplace nettement vers l’orchestration de l’ensemble.