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La course mondiale à l'IA change d'échelle, des datacenters spatiaux à Wall Street

Cette semaine, la Chine mise sur des datacenters en orbite, Qualcomm défie Nvidia sur l'IA pour datacenters, tandis qu'OpenAI et Anthropic préparent leur entrée en Bourse.

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 26 juin 20261 min de lecture
La course mondiale à l'IA change d'échelle, des datacenters spatiaux à Wall Street

  • La course à l'IA prend de la hauteur avec la Chine qui vise des datacenters spatiaux. Pékin fédère industriels et chercheurs pour construire des centres de données en orbite, capables d'exécuter des IA sans dépendre du réseau électrique terrestre. 

  • Un nouveau rival défie Nvidia. L'Américain Qualcomm lance une plateforme IA pour datacenters, avec Meta comme premier client et entend s'imposer sur un marché dominé par le géant des GPU. 

  • La bataille de l'IA arrive à Wall Street. Anthropic et OpenAI ont engagé à une semaine d'intervalle les démarches pour leur introduction en Bourse.  

  • Revirement chez Samsung. Après avoir interdit ChatGPT en 2023 à la suite de fuites de données, le groupe ouvre désormais ChatGPT Enterprise et Codex à des dizaines de milliers de salariés dans le monde. 

  • Ericsson veut des réseaux qui se gèrent seuls. L'équipementier suédois mise sur des agents IA autonomes pour détecter les incidents et automatiser l'exploitation des infrastructures télécoms. 

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