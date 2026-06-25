L'Europe a l'argent pour sa souveraineté numérique, pas encore le réflexe collectif 

L’Europe ne manque ni d’argent, ni de technologies, ni d’ingénieurs. Elle manque d’une chose que les États-Unis possèdent depuis longtemps : un marché capable d’agir comme un bloc. “Nous devons mettre fin aux égoïsmes nationaux”, a lancé Lutz Diederichs, CEO de BNP Paribas Germany, sur la scène centrale de Vivatech. Le sujet dépasse la coopération politique. Il touche à l’efficacité même de la stratégie numérique du Vieux continent. Réduire les dépendances numériques des vingt-sept constitue le fil rouge de nombreuses initiatives européennes. Gaia-X dans le cloud, EuroHPC dans le calcul haute performance, les IPCEI dans les technologies stratégiques ou encore les AI Factories dans l’intelligence artificielle en sont les principales illustrations. Malgré cette mobilisation, les positions dominantes ont peu vacillé. AWS, Microsoft et Google continuent de tenir les clés du marché. Les modèles d’intelligence artificielle les plus utilisés traversent l’Atlantique avant d’atterrir dans les entreprises du continent. “Nous devons arrêter de penser à travers les frontières nationales”, a plaidé Nadja Baulecke, directrice Financial Services & Insurance de Schwarz Digits. Le constat formulé sur scène prend alors une tournure plus politique qu’économique. Bruxelles sait où se situent ses dépendances mais peine encore à transformer cette lucidité en puissance industrielle. L’Europe produit des programmes. Les États-Unis, eux, produisent des géants.

L’échelle introuvable

Et construire ces géants suppose d’abord de leur donner les moyens de grandir. Schwarz a développé StackIT pour répondre à ses propres besoins avant d’en faire une offre destinée au marché européen. “Nous voulions pouvoir nous lever de la table des négociations”, a expliqué Nadja Baulecke. Ces quelques mots résument l’ambition de l’industrie européenne, celle de retrouver une marge de manœuvre face à des fournisseurs devenus incontournables. Le groupe allemand met aujourd’hui en avant sa propre infrastructure comme preuve de faisabilité. “Nous sommes notre propre client zéro”, a souligné la dirigeante. La démonstration replace la souveraineté sur le terrain de l’exécution. Pourtant, les échanges ont rapidement déplacé le centre de gravité vers le financement. “Il n’y a pas de manque d’argent”, a affirmé Lutz Diederichs. Le dirigeant a rappelé que plus de 3 300 milliards d’euros demeurent placés sur des dépôts peu investis en Allemagne.