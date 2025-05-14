KIPMI Digital Trust Continuity
KIPMI Digital Trust Continuity

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Pôle de confiance numérique du groupe BeYs — Partenaire technologique de référence de Future4ID

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Confiance numérique
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Description

KIPMI conçoit et opère une plateforme souveraine de confiance numérique qui couvre l'ensemble de la chaîne : identité, KYC, signature électronique qualifiée, coffre-fort, archivage, PKI. Le tout déployé depuis cinq datacenters souverains (France, Suisse, Luxembourg), en cours de certification ANSSI.

Son principal atout : le wallet augmenté KIPMI®. Là où les wallets européens eIDAS se limitent à collecter et partager des attestations, KIPMI y ajoute des espaces dédiés par entreprise — banque, assureur, employeur — permettant de réaliser des parcours complets (KYC, signature, notifications) directement dans le wallet, sans allers-retours avec les systèmes tiers. Une approche unique en Europe, déjà en production chez Generali France et MGEN.

Le groupe BeYs en chiffres : 4 000 collaborateurs, 13 pays en Europe, 200 développeurs dédiés à l'identité numérique, 25 ans d'expertise en gestion de données sensibles.

Dans le cadre de Future4ID, KIPMI apporte aux travaux du Do Tank sa maîtrise des architectures d'identité décentralisée et sa capacité à projeter concrètement les participants sur l'intégration du wallet dans leurs parcours métier.

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Equipe

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Bruno Buffenoir

Directeur Général — KIPMI Digital Trust Continuity

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25 juin - 13h00

[Workshop Future4ID] Les Wallets numériques européens vont-ils redessiner la relation client ?

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