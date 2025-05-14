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Bruno Buffenoir

Directeur Général — KIPMI Digital Trust Continuity

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Confiance numérique
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Description

Trente ans de direction générale et commerciale dans l'industrie technologique, chez des acteurs qui ont structuré le marché IT européen : Oracle, HP (VP et DG des ventes France), ServiceNow (Area Vice-President France), Nutanix (Country Director France & Afrique francophone).

En 2025, Bruno Buffenoir fait un choix de conviction : rejoindre le groupe BeYs pour prendre la direction de KIPMI, son pôle de confiance numérique. L'objectif est de positionner la plateforme KIPMI et son wallet augmenté comme référence européenne sur le marché de l'identité numérique décentralisée, dans le contexte du règlement eIDAS V2.

Co-initiateur de Future4ID aux côtés d'Alliancy, il porte la vision d'une adoption industrielle du wallet européen qui dépasse la seule mise en conformité réglementaire — en s'appuyant sur les cas d'usage concrets de transformation des parcours de confiance (KYC, signature, gestion d'attributs, lutte contre la fraude).

Diplômé de PSB Paris School of Business et de l'INSEAD.

Organisation

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KIPMI Digital Trust Continuity

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