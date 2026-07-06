France 2030 confie à Inria un programme de recherche de 25 millions d'euros sur le numérique écoresponsable

Le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et Inria lancent le Programme de recherche pour le numérique écoresponsable, doté d'un budget de 25 millions d'euros financé par France 2030. L'objectif est de produire les connaissances scientifiques, les méthodes et les outils nécessaires pour mesurer et réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui représentait 4,4 % de l'empreinte carbone de la France en 2024. Piloté par l’Inria, le programme réunira des acteurs de la recherche publique et privée autour d'une approche pluridisciplinaire associant sciences du numérique, sciences de l'ingénieur et sciences humaines et sociales. Les travaux porteront notamment sur l'écoconception des infrastructures et des services numériques, l'optimisation du cycle de vie des données, l'évaluation des impacts environnementaux du numérique au-delà de la seule consommation énergétique, ainsi que l'analyse des effets rebonds liés aux innovations technologiques.

Des résultats destinés à orienter les politiques publiques et les stratégies industrielles

Le programme s'inscrit dans la continuité des investissements de France 2030 consacrés au cloud, à l'intelligence artificielle, aux réseaux du futur et à l'électronique. Les projets de recherche, qui seront opérés par l'Agence nationale de la recherche (ANR), devront favoriser l'émergence de solutions conciliant innovation numérique et sobriété environnementale, tout en renforçant la résilience des infrastructures numériques. Les résultats attendus ne se limiteront pas au domaine académique : ils devront également déboucher sur des outils d'aide à la décision, alimenter les politiques publiques et contribuer à l'élaboration de référentiels pour les organisations. Le programme entend par ailleurs diffuser les connaissances produites à l'échelle nationale et européenne afin d'accompagner la transition vers un numérique plus durable et plus sobre.